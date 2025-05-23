Джин Силва: «UFC не хочет видеть Евлоева чемпионом. Бой с Пико – шанс избавиться от него»

Джин Силва высказался о возможном бое Мовсара Евлоева и Аарона Пико.

Ранее журналист Джейми Теодоси сообщил , что поединок Евлоева и Пико пройдет 26 июля в соглавном событии турнира UFC в Абу-Даби.

«Я думаю, что Евлоев получит в соперники Аарона Пико, который только что перешел в UFC. Мне кажется, что UFC не хочет видеть Мовсара чемпионом. Так что, возможно, это шанс избавиться от него – он ведь может проиграть Пико.

Что касается Александра Волкановски , то он будет драться с Яиром Родригесом . Без боев останемся только я и Диего Лопес – возможно, UFC сведет нас», – сказал полулегковес UFC Джин Силва .

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