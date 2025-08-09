Джин Силва: «Лопес сам заявил, что может подраться со мной. По сути, Диего расписался на своем гробу. К черту все»

Джин Силва намекнул, что бой с Диего Лопесом получится кровавым.

«Я понимаю, что для менеджера Диего Лопеса бой со мной – это не то, на что он рассчитывал. Но потом Диего сам заявил, что может подраться со мной. Так что, по сути, Лопес сам расписался на своем гробу. К черту все.

Ни для кого не секрет, что мне не нравится этот парень. Как и Брайс Митчелл. Я не фанат Диего. В Бразилии мы говорим: «Наши ангелы-хранители не очень хорошо сочетаются». Они не любят друг друга. Мне просто не нравится этот парень. Мы не подходим друг другу. Мы не сочетаемся. Я его терплю.

В нашем бизнесе такие отношения приводят к боям, в которых соперники жестко избивают друг друга. Я хотел этот поединок и получил его», – сказал боец UFC Джин Силва .

Напомним, поединок Лопеса и Силвы возглавит турнир UFC в Сан-Антонио, который пройдет в ночь с 13 на 14 сентября.

Бразильские бойцы проиграли все 10 поединков, возглавлявших турниры UFC в 2025 году

