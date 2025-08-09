  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джин Силва: «Лопес сам заявил, что может подраться со мной. По сути, Диего расписался на своем гробу. К черту все»
3

Джин Силва: «Лопес сам заявил, что может подраться со мной. По сути, Диего расписался на своем гробу. К черту все»

Джин Силва намекнул, что бой с Диего Лопесом получится кровавым.

«Я понимаю, что для менеджера Диего Лопеса бой со мной – это не то, на что он рассчитывал. Но потом Диего сам заявил, что может подраться со мной. Так что, по сути, Лопес сам расписался на своем гробу. К черту все.

Ни для кого не секрет, что мне не нравится этот парень. Как и Брайс Митчелл. Я не фанат Диего. В Бразилии мы говорим: «Наши ангелы-хранители не очень хорошо сочетаются». Они не любят друг друга. Мне просто не нравится этот парень. Мы не подходим друг другу. Мы не сочетаемся. Я его терплю.

В нашем бизнесе такие отношения приводят к боям, в которых соперники жестко избивают друг друга. Я хотел этот поединок и получил его», – сказал боец UFC Джин Силва.

Напомним, поединок Лопеса и Силвы возглавит турнир UFC в Сан-Антонио, который пройдет в ночь с 13 на 14 сентября.

Бразильские бойцы проиграли все 10 поединков, возглавлявших турниры UFC в 2025 году

Диего Лопес: «Топурия заслужил первое место в рейтинге P4P. Считаю, что у него равные шансы в бою с Махачевым»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
logoMMA
logoUFC
logoДжин Силва
logoДиего Лопес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Главные новости
Джон Маккарти: «PFL нужно избавиться от тяжелого дивизиона. Нганну не выполняет то, ради чего был подписан»
347 минут назад
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
120сегодня, 09:30
Хабиб Нурмагомедов: «Искренне верю, что Умар может стать следующим лидером P4P. Сейчас ему нужно справиться с поражением»
1сегодня, 09:20
Эдди Хирн: «В команде Бетербиева знали о травме Бивола. Дмитрий не был готов драться»
7сегодня, 07:55
«Водка, холод». Хукер рассказал, с чем у него ассоциируется Россия
7сегодня, 07:30
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2025
95сегодня, 07:00
Крис Вайдман: «Дрикус дю Плесси – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать»
5вчера, 18:05
Оливейра – о нокауте в бою с Топурией: «Все бывает в первый раз. Но раненый лев – это все еще лев»
10вчера, 17:30
Два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире. Боксерская комиссия проведет экстренное совещание
14вчера, 16:15
Гилберт Бернс: «Как чемпионство Чимаева может пойти во вред UFC? Этот парень – суперзвезда»
8вчера, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04