Паркер считает, что Усик избегает его: «Не знаю, почему он это делает. Не думаю, что из-за страха, ведь он дрался со всеми»

«От Усика зависит, кто будет его следующим соперником. Сейчас он заслуженно отдыхает с семьей.

Избегает ли он меня? Думаю, это так. Почему? Не знаю. Он опытный боец и у нас вышел бы отличный бой. Нельзя сказать, что он боится, ведь он дрался со всеми. Возможно, есть другие причины», – сказал временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер .

Напомним, WBO обязала Александра Усика защитить пояс против победителя боя Джозеф Паркер – Фабио Уордли, который состоится 25 октября в Лондоне.

