WBO обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом

WBO дала три месяца Александру Усику на согласование боя с временным чемпионом.

Всемирная боксерская организация (WBO) рассмотрела медицинские показания Александра Усика , из-за которых он не готов проводить защиту титула в ближайшее время.

После видео с танцами украинца WBO запросила у боксера документы, подтверждающие проблемы со здоровьем.

В заявлении WBO сказано, что комитет назначил 90-дневную отсрочку Усику, в течение которой он должен согласовать бой с временным чемпионом. Крайний срок – 25 декабря 2025 года.

Джозефу Паркеру разрешено провести защиту временного титула. Победитель боя станет обязательным соперником Усика.

Флойд Мейвезер возглавил рейтинг лучших боксеров XXI века от ESPN. Усик – вне топ-3

Джей Опетая: «Усик – единственный человек, ради которого я бы поднялся в тяжелый вес»