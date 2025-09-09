Уордли рассчитывает подраться с Усиком: «Триумф близок, но перед ним меня ждет очень опасный парень»

Фабио Уордли в предвкушении поединка с Александром Усиком.

«Мы начали этот путь 10 лет назад. Я был в одном ударе от боя с Усиком за титул чемпиона в тяжелом весе.

Что происходит, как мы этого добились? Это было как небольшой хлопок по своему же плечу, но отвлекаться было нельзя, потому что впереди большое испытание. Триумф близок, но перед ним меня ждет очень опасный парень», – сказал британский боксер Фабио Уордли.

Напомним, Джозеф Паркер подерется с Фабио Уордли 25 октября в Лондоне. Победитель боя станет обязательным соперником Александра Усика для защиты титула тяжелого веса по версии WBO.

Джозеф Паркер: «Если Усик травмирован, пусть поправляется, чтобы вернуться и подраться со мной или с Уордли»

WBO обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом