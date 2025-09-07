Джозеф Паркер подерется с Фабио Уордли 25 октября в Лондоне
Стал известен следующий соперник Джозефа Паркера.
Новозеландец подерется с британцем Фабио Уордли. Бой состоится 25 октября на «O2 Арена» в Лондоне.
Паркер в феврале нокаутировал Мартина Баколе, впервые защитив титул временного чемпиона WBO в тяжелом весе. У него 36 побед и три поражения.
Уордли в марте дрался с Фрейзером Кларком – бой закончился вничью. Всего у Фабио 17 побед и одна ничья.
Победитель поединка Паркер – Уордли станет обязательным соперником Александра Усика по решению WBO.
WBO обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом
Леннокс Льюис: «У Паркера самые большие шансы победить Усика»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Queensberry Promotions
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости