Джошуа хочет драться с Фьюри: «Надеюсь вмазать Тайсону по голове и поплясать вокруг его мерцающих джебов»

Энтони Джошуа хочет поединок с Тайсоном Фьюри.

«Горжусь Джозефом Паркером , несмотря на то, что он мой соперник. Настоящий видит настоящего. Он в игре, готов драться со всеми и в любом месте. Это в ДНК. Настоящий генерал. В отличие от своего приятеля Тайсона Фьюри . Я бы закончил его карьеру в считанные минуты, но оставлю это на тот случай, если он наденет перчатки.

Моим болельщикам: я вернусь, чтобы зашнуровать ботинки и надеть перчатки, так скоро, как это возможно. Надеюсь вмазать Фьюри по голове и поплясать вокруг его мерцающих джебов», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа .

Джошуа не дрался с сентября 2024-го, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа.

Тайсон Фьюри в январе объявил о завершении боксерской карьеры.

