Джозеф Паркер: «Если Усик травмирован, пусть поправляется, чтобы вернуться и подраться со мной или с Уордли»

Джозеф Паркер поделился мыслями о травме Александра Усика.

«Мы видели видео, где он танцует. Послушайте, если он травмирован, пусть поправляется как можно быстрее, чтобы вернуться и сразиться с одним из нас, кто бы не победил в следующем бою. Он заслуживает отдыха с семьей», – сказал боксер Джозеф Паркер.

Паркер проведет бой с Фабио Уордли 25 октября на O2 Arena в Лондоне – победитель боя станет обязательным соперником Усика. WBO ранее обязала Александра Усика до 25 декабря договориться о поединке с временным чемпионом.

