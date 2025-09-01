  • Спортс
«Мы не можем допустить дальнейшую задержку или неопределенность без удовлетворительного разъяснения». Глава WBO запросил документы о травме Усика после видео с танцами

WBO требует документы о травме Усика после публикации видео, где он танцует.

Всемирная боксерская организация (WBO) запросила у абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика актуальные медицинские документы после публикации видео, где он танцует.

Ранее украинец попросил WBO отложить переговоры с обязательным претендентом на титул Джозефом Паркером из-за проблем со спиной.

BoxingScene цитирует письмо, которое глава Комитета WBO Луис Батиста Салас написал адвокату Усика Джону Хорневеру:

«Медицинское освидетельствование должно быть подробным и тщательным. WBO необходимо убедиться в состоянии здоровья господина Усика. Нужен прогноз и предполагаемые сроки выздоровления, а также любые другие подтверждающие медицинские документы, которые можно считать актуальными.

Комитет не может допустить дальнейшую задержку или неопределенность без удовлетворительного разъяснения. Невыполнение этого запроса не оставит у нас другого выбора, кроме как принять соответствующие меры в соответствии с правилами и положениями WBO».

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Boxingscene
