Фрэнк Уоррен: «Дюбуа приехал на бой с Усиком за полтора часа до начала – этого было недостаточно»

Фрэнк Уоррен рассказал, что Дюбуа опоздал на бой против Усика.

«Он приехал на бой за полтора часа до его начала, этого было недостаточно. Единственное, что я могу гарантировать – такого больше не повторится.

Мы поговорили о предыдущем бое, а затем перешли к будущему. Дюбуа и его отец решили, что хотят сменить тренера. Он вернется, и вернется с большим боем», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

В июле Дюбуа проиграл нокаутом в пятом раунде Александру Усику . У него 22 победы и три поражения в профессиональный боксерской карьере.

