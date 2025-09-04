Фрэнк Уоррен: «Дюбуа приехал на бой с Усиком за полтора часа до начала – этого было недостаточно»
Фрэнк Уоррен рассказал, что Дюбуа опоздал на бой против Усика.
«Он приехал на бой за полтора часа до его начала, этого было недостаточно. Единственное, что я могу гарантировать – такого больше не повторится.
Мы поговорили о предыдущем бое, а затем перешли к будущему. Дюбуа и его отец решили, что хотят сменить тренера. Он вернется, и вернется с большим боем», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.
В июле Дюбуа проиграл нокаутом в пятом раунде Александру Усику. У него 22 победы и три поражения в профессиональный боксерской карьере.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sky Sports
