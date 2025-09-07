Борральо хочет еще один бой в 2025-м: «Сейчас я хочу быть активнее. Как насчет боя в ноябре или декабре?»

Кайо Борральо намерен провести еще один бой в 2025 году.

«Как дела, ребята! Помню вчерашний вечер, но мы двигаемся только вперед! Спасибо всем за поддержку и давайте перейдем к следующему бою! Сейчас я хочу быть активнее. Как насчет боя в ноябре на «Мэдисон-сквер-гарден» или на «Ти-Мобайл Арена» в декабре? Я только за! Вперед!» – написал в соцсетях боец UFC Кайо Борральо .

Напомним, Нассурдин Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris.

Махачев поздравил Имавова с победой над Борральо: «Доминирующее выступление»

Стрикленд – о Борральо: «Он идиот. Дважды делал вес, имея назначенный бой»