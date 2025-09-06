Битвы взглядов перед UFC Paris: Имавов против Борральо, Сен-Дени – Руффи, Фахретдинов – Густафссон
В рамках турнира UFC Paris прошли битвы взглядов его участников.
Турнир серии UFC Fight Night состоится 6 сентября на «Аккор Арена» в Париже. В главном событии пройдет поединок в среднем весе между Нассурдином Имавовым и Кайо Борральо.
В соглавном событии подерутся бойцы легкого дивизиона Бенуа Сен-Дени и Маурисио Руффи. Также на турнире пройдет поединок между Андреасом Густафссоном и Ринатом Фахретдиновым.
