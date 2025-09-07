Махачев поздравил Имавова с победой над Борральо: «Доминирующее выступление»
Ислам Махачев поздравил Нассурдина Имавова с победой в главном событии UFC Paris.
«Доминирующее выступление. Поздравляю, братан», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Нассурдин Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris.
Стрикленд – о Борральо: «Он идиот. Дважды делал вес, имея назначенный бой»
UFC Paris: Имавов победил Борральо, Сен-Дени задушил Руффи, Фахретдинов нокаутировал Густафссона
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости