  Тактаров – о шансах Конора стать президентом: «Ирландия – маленькая страна, на ногте умещается. Там всякое возможно»
Тактаров – о шансах Конора стать президентом: «Ирландия – маленькая страна, на ногте умещается. Там всякое возможно»

Олег Тактаров высказался о желании Конора Макгрегора стать президентом Ирландии.

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор призвал ирландцев поддержать выдвижение его кандидатуры на пост президента.

«Макгрегор хочет стать президентом Ирландии? Возможно, он это для пиара делает, а может, правда в президенты собрался. Не знаю, что там у них творится. В таком случае я к нему в заместители пойду, уже написал ему (смеется).

Когда такое происходит в маленькой стране, не понимаешь, что может случиться. Помню, в России даже кто-то из шоу-бизнеса выдвигался, а Ирландия вообще на ногте умещается – там всякое возможно», – сказал бывший боец UFC Олег Тактаров.

Конор идет на выборы президента Ирландии, чтобы бороться с мигрантами и Евросоюзом. Все серьезно?

Политика
