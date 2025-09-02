Олег Тактаров: «Лучшее для Царукяна – закрыть рот на год или два. И попытаться побеждать досрочно в каждом бою»

Олег Тактаров дал совет Арману Царукяну.

«Трешток его не красит. Самое лучшее для Царукяна – закрыть рот на год или два. И попытаться побеждать досрочно в каждом бою. Иногда идти в рубку и прям размениваться. В партере тоже что-то показывать», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

