Тактаров – про бой с Орловским: «Для начала должны предложить $300 тысяч. Это чтобы я начал думать»

Олег Тактаров высказался о возможности боя с Андреем Орловским.

«Должна быть подготовка на протяжении шести месяцев, а также разминочный бой и определенные правила, которые мне подходят. Не три раунда по пять минут. Я бы выбрал модель, когда поединок идет без перерывов 30 минут, чтобы мог выстроить тактический рисунок боя и имел шанс победить. По скорости и остальным аспектам явно буду уступать, кроме партера.

Не знаю, какая сумма должна быть, чтобы меня убедить. Мне неплохо платят на киносъемках. Для начала должно быть $300 тысяч. Это чтобы я начал думать. Потом надо смотреть», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Орловский последний бой в UFC провел в июне-2024, проиграв раздельным решением Мартину Будаю. 

Тактаров – о бое Федора и Тайсона: «С Федором не договориться. У него не такой уровень популярности. Может, какой-то идиот и даст денег»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
