Бонусы UFC Paris: Сен-Дени, Джонс, Делия и Фернандес получили награды за лучшее выступление
Стали известны имена бойцов, получивших бонусы по итогам UFC Paris.
Промоушен отметил четырех бойцов в категории «Лучшее выступление вечера»: Бенуа Сен-Дени, Мейсон Джонс, Анте Делия, Кайо Фернандес.
Перечисленные спортсмены получат дополнительные $50 тысяч в виде бонуса.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
