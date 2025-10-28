Стерлинг – Аспиналлу: «Если ты действительно хочешь взять пять минут на восстановление и продолжить бой, ты не можешь говорить: «Я не вижу»

Алджамейн Стерлинг высказался о решении Аспиналла не продолжать бой с Ганом.

«Все думают, что я буду на стороне Тома, но это не так. У меня много вопросов. Аспиналл проигрывал бой и сразу же говорит: «Я не вижу». Это заставляет задаться вопросом: «А действительно ли было так больно, как ты говоришь?

Ты не можешь говорить «я не вижу». Если ты действительно хочешь взять пять минут на восстановление и продолжить бой, ты не можешь говорить эти слова. Ты говоришь: «Дайте мне время, и я посмотрю, станет ли мне лучше». Так говорят парни, которые хотят продолжать.

Когда мне прилетело запрещенное колено в голову, меня полтора года уничтожали в социальных сетях, но в тот момент я сидел на канвасе и говорил: «Дайте мне время, и я посмотрю, смогу ли я восстановиться». А здесь было сразу сказано: «Я не вижу», – сказал боец UFC Алджамейн Стерлинг.

Поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

