Кормье – Аспиналлу: «Спасибо, что слил видео на ютуб. Когда ты говоришь шепотом – это приватный разговор, который должен остаться между нами»

Кормье сказал, что Аспиналл поступил непорядочно, опубликовав их приватный разговор.

Том Аспиналл на ютуб-канале опубликовал беседу с Кормье перед боем с Сирилом Ганом – Даниэль отвел Тома в сторону и поделился мыслями о тяжелом дивизионе UFC.

«Большое спасибо, Том, что слил наше видео на ютуб. Мы разговаривали, микрофон был включен, и я рассказывал ему о тяжелом весе. Я пытался донести: «Ты можешь оказаться на пороге чего-то особенного». В той фразе я имел в виду, что Алмейда будет пытаться бороться и это не самый опасный для него бой. Но я мог бы выразиться по-другому.

Если честно, я расстроен, что Том это выложил. Когда ты говоришь шепотом – это приватный разговор, который должен был остаться между нами. Я думал, нас снимают для UFC Embedded, а они бы никогда такое не выложили.

Алмейда заслуживает уважения, я уважаю его. Мне было неловко, потому что он с самого прихода в UFC был ко мне добр. Я считаю его отличным парнем. Но ему нужно развивать ударную технику», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Поединок Аспиналла и Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

«Драться с одним глазом – обычное дело». Чемпиона UFC захейтили за снятие с титульника