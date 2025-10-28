Кормье – Аспиналлу перед боем с Ганом: «Понимаешь, какой у тебя может быть забег? Алмейда вообще не может драться. Волкова ты финишируешь в первом раунде»

Том Аспиналл на своем ютуб-канале опубликовал беседу с Кормье перед боем с Ганом.

Даниэль Кормье отвел Тома Аспиналла в сторону и поделился мыслями о тяжелом дивизионе UFC.

«Посмотри на этих парней в дивизионе. Ты понимаешь, какой у тебя может быть забег? Это безумие. Алмейда вообще не может драться. Если выиграет Волков , ты его финишируешь в первом раунде.

Бро, ты на пороге чего-то сумасшедшего. Но работай, не сбавляй. Такие шансы выпадают нечасто. Понимаешь? Это как когда я дрался с Волканом Оздемиром. Мне надо было защищать пояс против Волкана – я словно джекпот сорвал», – сказал шепотом экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

«Драться с одним глазом – обычное дело». Чемпиона UFC захейтили за снятие с титульника