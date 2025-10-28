Азамат Мурзаканов: «Если в UFC надавят – придется подраться с Анкалаевым»

Азамат Мурзаканов хочет подраться с Прохазкой, но допускает бой с Анкалаевым.

«Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу, хотел бы претендентский пятираундовый бой. Я бы выбрал Иржи Прохазку . Возможно, после победы над ним получу титульный бой.

Если сведут с Магомедом Анкалаевым , ничего не сможем сказать, потому что последнее слово за организацией. Если надавят – придется подраться», – сказал боец UFC Азамат Мурзаканов.

Азамат Мурзаканов ранее поднялся на седьмое место в рейтинге полутяжелого веса.

Азамат Мурзаканов вырубил Александра Ракича в первом раунде на UFC 321