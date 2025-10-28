Азамат Мурзаканов поднялся на седьмое место в рейтинге полутяжелого веса

Обновился рейтинг полутяжелого веса UFC.

Азамат Мурзаканов нокаутировал Александра Ракича в первом раунде на UFC 321 и поднялся на седьмое место в рейтинге.

Иржи Прохазка и Магомед Анкалаев делят первое месо в рейтинге.

Топ-15 полутяжелого веса :

Иржи Прохазка Магомед Анкалаев Карлос Ульберг Халил Раунтри Ян Блахович Джамал Хилл Азамат Мурзаканов Доминик Рейес Волкан Оздемир Александр Ракич Богдан Гуськов Джонни Уолкер Никита Крылов Алонзо Менифилд Чжан Миньян

Для Мурзаканова поединок стал шестым в UFC – он выступает в лиге с 2022 года. Пять прошлых боев Мурзаканов выиграл.

