Вальтер Уокер сломал ногу в бою с Луи Сазерлендом на UFC 321

Вальтер Уокер сообщил о переломе ноги.

Вальтер Уокер сломал ногу в бою с Луи Сазерлендом на турнире UFC 321.

«Хотите быть бойцом?» – написал Вальтер Уокер .

Вальтер Уокер в четвертый раз подряд победил скручиванием пятки.

Шоу русского бразильца в UFC: вышел под «Матушку» и 4-й раз подряд скрутил сопернику пятку