Вальтер Уокер сломал ногу в бою с Луи Сазерлендом на UFC 321
Вальтер Уокер сообщил о переломе ноги.
Вальтер Уокер сломал ногу в бою с Луи Сазерлендом на турнире UFC 321.
«Хотите быть бойцом?» – написал Вальтер Уокер.
Вальтер Уокер в четвертый раз подряд победил скручиванием пятки.
Шоу русского бразильца в UFC: вышел под «Матушку» и 4-й раз подряд скрутил сопернику пятку
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Вальтера Уокера
