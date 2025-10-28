Фото
2

Вальтер Уокер сломал ногу в бою с Луи Сазерлендом на UFC 321

Вальтер Уокер сообщил о переломе ноги.

Вальтер Уокер сломал ногу в бою с Луи Сазерлендом на турнире UFC 321.

«Хотите быть бойцом?» – написал Вальтер Уокер.

Вальтер Уокер в четвертый раз подряд победил скручиванием пятки. 

Шоу русского бразильца в UFC: вышел под «Матушку» и 4-й раз подряд скрутил сопернику пятку

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Вальтера Уокера
Вальтер Уокер
