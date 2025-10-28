Ислам Махачев: «Всю жизнь обязан был думать, что ем на обед. Сейчас могу кушать все, что захочу»

Ислам Махачев высказался о переходе в полусредний дивизион.

«Всю жизнь я был обязан думать, что ем на обед. Сейчас могу наслаждаться подготовкой, кушать все, что захочу.

Всегда укладывался в вес, но было сложно. Ощущал, что восстановиться перед боем полностью не выходит. Те, кто сбрасывает больше 10 кг, никогда не восстанавливаются на 100%», – сказал экс-чемпион UFC Ислам Махачев.

Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября. Ранее Ислам выступал в легкой категории (до 70,3 кг), порог которой ниже полусреднего веса на 6,8 кг.

Махачев – о подготовке к бою с Маддаленой: «Очень тяжелый лагерь. Креатин, протеин – много ем после каждой тренировки, трудно набирать вес»