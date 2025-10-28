  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Ислам Махачев: «Всю жизнь обязан был думать, что ем на обед. Сейчас могу кушать все, что захочу»
1

Ислам Махачев: «Всю жизнь обязан был думать, что ем на обед. Сейчас могу кушать все, что захочу»

Ислам Махачев высказался о переходе в полусредний дивизион.

«Всю жизнь я был обязан думать, что ем на обед. Сейчас могу наслаждаться подготовкой, кушать все, что захочу.

Всегда укладывался в вес, но было сложно. Ощущал, что восстановиться перед боем полностью не выходит. Те, кто сбрасывает больше 10 кг, никогда не восстанавливаются на 100%», – сказал экс-чемпион UFC Ислам Махачев. 

Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября. Ранее Ислам выступал в легкой категории (до 70,3 кг), порог которой ниже полусреднего веса на 6,8 кг.

Махачев – о подготовке к бою с Маддаленой: «Очень тяжелый лагерь. Креатин, протеин – много ем после каждой тренировки, трудно набирать вес»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
logoИслам Махачев
logoMMA
logoUFC
logoДжек Делла Маддалена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Макгрегор – Маддалене: «С Махачевым будет легко справиться в этом весе, ты нокаутируешь его за пять минут»
23 октября, 08:36
«Увидел его и подумал: «Ух ты!» Мендес рассказал о физической форме Махачева
18 октября, 17:05
Умар Нурмагомедова: «Махачев – очень умный боец. На поединок с Мадделеной у него есть план A, B и C»
18 октября, 13:10
Главные новости
Азамат Мурзаканов поднялся на седьмое место в рейтинге полутяжелого веса
1 минуту назад
Кормье – Аспиналлу: «Спасибо, что слил видео на ютуб. Когда ты говоришь шепотом – это приватный разговор, который должен остаться между нами»
сегодня, 08:58
Кормье – Аспиналлу перед боем с Ганом: «Понимаешь, какой у тебя может быть забег? Алмейда вообще не может драться. Волкова ты финишируешь в первом раунде»
сегодня, 07:42
Стерлинг – Аспиналлу: «Если ты действительно хочешь взять пять минут на восстановление и продолжить бой, ты не можешь говорить: «Я не вижу»
сегодня, 07:38
Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легчайшего веса
сегодня, 07:16
Хамди Абдельвахаба и Азата Максума исключили из UFC
сегодня, 07:07
Махачев – о Пимблетте: «Кого он победил? Фергюсона, Чендлера. Честно говоря, он не станет большой проблемой для Топурии. Никто не проверял Пэдди»
вчера, 17:43
Биспинг доволен победой Волкова над Алмейдой: «Удивился результату, но рад. Это бой, а не поединок по рестлингу»
вчера, 15:48
Махачев готов драться с Топурией в Белом доме: «Какой бой будет больше, чем этот?»
вчера, 15:00
Мэнни Пакьяо назначен вице-президентом IBA
вчера, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30