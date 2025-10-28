0

Абдулрашид Садулаев: «Я дружу с Хабибом и его командой, но переходить в ММА не собираюсь»

Абдулрашид Садулаев рассказал, как Хабиб предложил ему подраться против Джонса.

«Всем это интересно, но я себя в ММА не вижу. Недавно разговаривали с Хабибом, он как раз сидел с Даной Уайтом в Азербайджане. Я поговорил с Даной.

И Хабиб мне говорит: «Давай бой сделаешь? 500 тысяч долларов дают. Выйдешь с Джоном Джонсом». Я ему говорю: «А чего ты так дешево меня?» 

И на следующий день Джонс объявляет об уходе из спорта! Я Хабибу говорю: «Зря мы это начали!» Я дружу с командой Хабиба, но переходить в ММА не собираюсь», – сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

Садулаев ранее пропустил чемпионат мира в Загребе (Хорватия), так как ему не выдали шенгенскую визу. 

Садулаев о пропуске ЧМ: «Я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия. Благодарю руководство нашей страны, которое до последнего пыталось помочь»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
вольная борьба
logoХабиб Нурмагомедов
logoMMA
logoДжон Джонс
logoАбдулрашид Садулаев
logoДана Уайт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниэль Кормье: «Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме. Нам нужны победы американцев»
21 сентября, 07:53
Дана Уайт: «Леброн Джеймс продержался бы 10 секунд в бою с Хабибом. Он его задушит или оторвет руку»
16 сентября, 08:42
Дана Уайт: «Джонс хочет выступить на турнире в Белом доме. Но мне нужны люди, на которых можно положиться – и он к ним не относится»
12 сентября, 12:35
Главные новости
Ислам Махачев: «Мечта Хабиба – воспитывать новых чемпионов. Если один человек становится чемпионом, это меняет жизни людей вокруг него»
11 минут назад
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес, Брэди – Моралес и другие бои
сегодня, 11:08
Вальтер Уокер сломал ногу в бою с Луи Сазерлендом на UFC 321
сегодня, 10:52Фото
Азамат Мурзаканов: «Если в UFC надавят – придется подраться с Анкалаевым»
сегодня, 10:29
Азамат Мурзаканов поднялся на седьмое место в рейтинге полутяжелого веса
сегодня, 10:20
Ислам Махачев: «Всю жизнь обязан был думать, что ем на обед. Сейчас могу кушать все, что захочу»
сегодня, 09:34
Кормье – Аспиналлу: «Спасибо, что слил видео на ютуб. Когда ты говоришь шепотом – это приватный разговор, который должен остаться между нами»
сегодня, 08:58
Кормье – Аспиналлу перед боем с Ганом: «Понимаешь, какой у тебя может быть забег? Алмейда вообще не может драться. Волкова ты финишируешь в первом раунде»
сегодня, 07:42
Стерлинг – Аспиналлу: «Если ты действительно хочешь взять пять минут на восстановление и продолжить бой, ты не можешь говорить: «Я не вижу»
сегодня, 07:38
Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легчайшего веса
сегодня, 07:16
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30