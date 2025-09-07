Имавов уверен, что станет следующим соперником Чимаева: «Не беспокоюсь из-за боя де Риддера и Эрнандеса. У меня пять побед над бойцами из топ-10»
Нассурдин Имавов уверен, что станет следующим соперником Хамзата Чимаева.
«Бой де Риддера и Эрнандеса? У меня пять побед над бойцами из топ-10. Не может произойти ничего такого, чтобы я не получил титульный бой», – сказал боец UFC Нассурдин Имавов.
Напомним, Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris.
Ренье де Риддер подерется с Энтони Эрнандесом 18 октября в Ванкувере.
UFC Paris: Имавов победил Борральо, Сен-Дени задушил Руффи, Фахретдинов нокаутировал Густафссона
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер FULL SEND MMA
