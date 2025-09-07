Пратес намерен драться за титул после боя с Эдвардсом: «Выйду и побью его. Если устрою мощное шоу, то в следующем поединке встречусь с чемпионом»

Карлос Пратес рассчитывает получить титульник после победы над Леоном Эдвардсом.

«Эдвардс – крутой парень. Он был чемпионом, у него большое имя. Я выйду и побью его. Если устрою мощное шоу, то в следующем поединке встречусь с чемпионом», – сказал боец UFC Карлос Пратес .

Напомним, Леон Эдвардс и Карлос Пратес подерутся на UFC 322. Турнир пройдет в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября. Чемпион полусреднего веса определится в главном бою ивента, который возглавят Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена.

