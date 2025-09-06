Поединок Шона О’Мэлли и Суна Ядуна находится в разработке (Benny P)

Поединок Шона О’Мэлли и Суна Ядуна находится в разработке.

Бой в легчайшем весе может пройти на турнире UFC 323, который состоится в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сообщает инсайдер Benny P.

Шон О’Мэлли (18-3) в последний раз дрался в июне, когда проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде.

Сун Ядун (22-8-1) в феврале победил Генри Сехудо техническим решением судей.

О’Мэлли хочет провести еще один бой в 2025-м: «Ноябрь или декабрь»

Шон О’Мэлли: «Я запутался, пытаясь быть похожим на Макгрегора вместо того, чтобы быть собой»