Двалишвили прибыл в Грузию после победы над О’Мэлли. Ему устроили чемпионский парад

Мераб Двалишвили прибыл в Грузию после победы над Шоном О’Мэлли.

На родине Двалишвили встретили тысячи болельщиков. В честь него был устроен чемпионский парад – на двухэтажном автобусе Двалишвили проехал по улицам Тбилиси.

Напомним, что в ночь на 8 июня Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок возглавил турнир UFC 316.

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