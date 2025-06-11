Двалишвили прибыл в Грузию после победы над О’Мэлли. Ему устроили чемпионский парад
Мераб Двалишвили прибыл в Грузию после победы над Шоном О’Мэлли.
На родине Двалишвили встретили тысячи болельщиков. В честь него был устроен чемпионский парад – на двухэтажном автобусе Двалишвили проехал по улицам Тбилиси.
Напомним, что в ночь на 8 июня Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок возглавил турнир UFC 316.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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