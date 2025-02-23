Сун Ядун: «Нужен реванш с Сехудо. Если Уайт не хочет, то предпочту О’Мэлли»
Сун Ядун согласен на реванш с Генри Сехудо.
«Думаю, мы с Генри должны снова подраться. Но если Дана Уайт не хочет устроить реванш с Сехудо, то предпочел бы подраться с Шоном О’Мэлли», – заявил экс-чемпион UFC Сун Ядун.
Напомним, Ядун победил Сехудо техническим решением. Генри отказался продолжать бой после случайного тычка в глаз в четвертом раунде.
UFC Fight Night 252: Сехудо проиграл Ядуну, Эрнандес победил Аллена и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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