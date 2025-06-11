О’Мэлли заявил, что хочет вернуться в октагон в декабре: «Посмотрим, как все сложится»
Шон О’Мэлли заявил, что хочет вернуться в октагон в декабре.
«Ситуация в дивизионе прояснится в ближайшие месяцы. Посмотрим, как все сложится. Мне кажется, что декабрь – подходящее время для моего возвращения в октагон», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
В ночь на 8 июня О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде. Поединок возглавил турнир UFC 316.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
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