О’Мэлли заявил, что хочет вернуться в октагон в декабре: «Посмотрим, как все сложится»

Шон О’Мэлли заявил, что хочет вернуться в октагон в декабре.

«Ситуация в дивизионе прояснится в ближайшие месяцы. Посмотрим, как все сложится. Мне кажется, что декабрь – подходящее время для моего возвращения в октагон», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли .

В ночь на 8 июня О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде. Поединок возглавил турнир UFC 316.

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