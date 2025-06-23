Нассурдин Имавов подерется с Кайо Борральо в главном событии UFC Paris 6 сентября

Стал известен следующий соперник Нассурдина Имавова в UFC.

Им станет шестой номер рейтинга среднего дивизиона бразилец Кайо Борральо .

Бой возглавит турнир UFC Paris, который состоится 6 сентября.

Имавов в феврале нокаутировал Исраэля Адесанью. На счету Нассурдина 16 побед, четыре поражения и один бой, признанный несостоявшимся.

Борральо в августе 2024-го победил единогласным решением Джареда Каннонира. Ранее бразилец не проигрывал в UFC – у него серия из семи побед.

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