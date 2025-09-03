Уайт – о физической форме Имавова: «Похлопал его по плечу – этот парень крепкий, как кусок металла»

Дана Уайт впечатлен физическим состоянием Нассурдина Имавова.

«Нассурдин проходил мимо – я пожелал ему удачи и похлопал его по плечу. Я не вру, этот парень крепкий, как кусок металла», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, бой Имавова и Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.

