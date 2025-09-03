Уайт – о физической форме Имавова: «Похлопал его по плечу – этот парень крепкий, как кусок металла»
Дана Уайт впечатлен физическим состоянием Нассурдина Имавова.
«Нассурдин проходил мимо – я пожелал ему удачи и похлопал его по плечу. Я не вру, этот парень крепкий, как кусок металла», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, бой Имавова и Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.
Имавов – о поединке с Борральо: «Он говорит, что в нашем бою нет ничего личного? Слишком поздно. Он не такой спокойный, каким притворяется»
Исраэль Адесанья: «Думаю, Борральо победит Имавова судейским решением»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
