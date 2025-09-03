Исраэль Адесанья: «Думаю, Борральо победит Имавова судейским решением»

Исраэль Адесанья считает, что Борральо победит Имавова судейским решением.

«Ставлю на Кайо. UFC устроили отличный бой. Парни подерутся во Франции, значит у Имавова будет преимущество домашней арены. Я не знаю, поможет ли это Нассурдину. Думаю, что эффекта не будет. Выберу Кайо. Думаю, он возьмет бой решением.

Имавов , вероятно, будет действовать первым номером. Ему нужно держать Кайо в напряжении. Но Борральо , скорее всего, выиграет единогласным решением. Это будет хороший бой», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья .

Бой Имавова и Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.

