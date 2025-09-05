1

Взвешивание перед UFC Paris: Имавов и Борральо показали одинаковые цифры, Сен-Дени легче Руффи

Стали известны итоги взвешивания перед турниром UFC Paris.

В Париже прошла церемония взвешивания перед турниром серии UFC Fight Night. Ивент состоится 6 сентября на «Аккор Арена» – его возглавит поединок в среднем весе между Нассурдином Имавовым и Кайо Борральо.

Результаты взвешивания:

● Нассурдин Имавов (83,9 кг) – Кайо Борральо (83,9 кг);

● Бенуа Сен-Дени (70,3 кг) – Маурисио Руффи (70,8 кг);

● Боладжи Оки (70,8 кг) – Мейсон Джонс (70,8 кг);

● Модестас Букаускас (93 кг) – Пол Крейг (93 кг);

● Алекс Сола (77,1 кг) – Рис МакКи (77,1 кг);

● Патрисио Фрейре (65,8 кг) – Лосене Кейта (67,6 кг)*;

● Андреас Густафссон (77,6 кг) – Ринат Фахретдинов (77,1 кг).

* – Кейта не уложился в лимит весовой категории. Бой отменен.

Уайт – о физической форме Имавова: «Похлопал его по плечу – этот парень крепкий, как кусок металла»

Кайо Борральо: «Я больше француз, чем Нассурдин. Чувствую себя в Париже как дома»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
