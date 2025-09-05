Взвешивание перед UFC Paris: Имавов и Борральо показали одинаковые цифры, Сен-Дени легче Руффи
В Париже прошла церемония взвешивания перед турниром серии UFC Fight Night. Ивент состоится 6 сентября на «Аккор Арена» – его возглавит поединок в среднем весе между Нассурдином Имавовым и Кайо Борральо.
Результаты взвешивания:
● Нассурдин Имавов (83,9 кг) – Кайо Борральо (83,9 кг);
● Бенуа Сен-Дени (70,3 кг) – Маурисио Руффи (70,8 кг);
● Боладжи Оки (70,8 кг) – Мейсон Джонс (70,8 кг);
● Модестас Букаускас (93 кг) – Пол Крейг (93 кг);
● Алекс Сола (77,1 кг) – Рис МакКи (77,1 кг);
● Патрисио Фрейре (65,8 кг) – Лосене Кейта (67,6 кг)*;
● Андреас Густафссон (77,6 кг) – Ринат Фахретдинов (77,1 кг).
* – Кейта не уложился в лимит весовой категории. Бой отменен.
