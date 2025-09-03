Имавов – о поединке с Борральо: «Он говорит, что в нашем бою нет ничего личного? Слишком поздно. Он не такой спокойный, каким притворяется»

Нассурдин Имавов не верит в образ Кайо Борральо.

«Борральо говорит, что в нашем поединке нет ничего личного? Слишком поздно. Конечно, это личное... Я сделаю все, чтобы прикончить этого парня до окончания боя. Он просто играет роль. Он не такой спокойный, каким притворяется», – сказал боец UFC Нассурдин Имавов .

Напомним, бой Имавова и Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.

