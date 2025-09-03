Кайо Борральо: «Я больше француз, чем Нассурдин. Чувствую себя в Париже как дома»
«Имавов должен благодарить меня, потому что теперь о нем хоть кто-то говорит. У него были неплохие победы, но в соцсетях был полный голяк. Теперь он поработал над этим – все из-за меня.
Я родом из бразильского города Сан-Луис, основанного французами. Чувствую себя в Париже как дома. Я больше француз, чем Нассурдин», – сказал боец UFC Кайо Борральо.
Имавов родился в Хасавюрте. В юношестве переехал во Францию.
Бой Имавова и Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.
