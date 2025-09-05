Гендиректор IBA.PRO: «Бой Тайсона и Мейвезера отражает, куда падает человечество. Людей совсем считают за дураков»
Гендиректор IBA.PRO раскритиковал организацию боя Майк Тайсон – Флойд Мейвезер.
Ранее стало известно, что весной 2026 года Майк Тайсон и Флойд Мейвезер встретятся в выставочном поединке. Место проведения боя будет объявлено позже.
«Негативно отношусь к проведению даже выставочного боя между Тайсоном и Мейвезером. Людей совсем считают за дураков. Это то же самое, что Тайсон против Константина Цзю. Мы в свое время смеялись, когда кто‑то сделал такую рекламу.
А сейчас это становится реальностью. И это отражает, куда падает человечество. Человека надо спасать от самого себя», – сказал генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста.
Тайсон – о поединке с Мейвезером: «Для здоровья Флойда это будет крайне опасно. Но он сам этого хочет»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости