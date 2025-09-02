Тактаров – о бое Федора и Тайсона: «С Федором не договориться. У него не такой уровень популярности. Может, какой-то идиот и даст денег»

Олег Тактаров высказался о возможном бое Федора Емельяненко и Майка Тайсона.

«Это наши только болтали про бой Емельяненко с Тайсоном. Я знаю здоровье, финансы Майка и то, на какой бой он согласится выйти. С Федором не договориться. У него не такой уровень популярности, как у Тайсона . Попробуй спросить людей, кто такой Федор, и кто такой Майк.

Может, какой-то идиот и даст денег. Может быть, будет какой-то суперконтракт… Здоровье Майка не самое прекрасное. Во время его подготовки к Джейку Полу был момент, когда ему врачи сказали не заниматься этой ерундой. То есть сам поединок может быть и срежиссирован. А вот тренировочный лагерь нужно пройти настоящий, но ему нельзя нагружаться», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Бой Федора Емельяненко и Майка Тайсона мог состояться в 2024 году, но Тайсон решил подраться с Джейком Полом.

