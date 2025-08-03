7

Канело считает, что Кроуфорд сильнее Бивола, Бетербиева и Мейвезера

Сауль Альварес показал, насколько сильным считает Теренса Кроуфорда.

Канело предложили игру – он заговорит только тогда, когда услышит имя боксера, которого считает сильнее Теренса Кроуфорда.

Альваресу предложили следующие имена: Феликс Тринидад, Оскар Де Ла Хойя, Мэнни Пакьяо, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Бернард Хопкинс и Флойд Мейвезер-младший. Канело все время промолчал.

Напомним, бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

Сауль Альварес: «Назовите хоть одного элитного бойца, с которым дрался Кроуфорд? Постол? Кто это?»

Канело – на пресс-конференции: «Турки, нам нужен маленький ринг, чтобы Кроуфорд не сбежал». Теренс ответил: «Я буду бегать только по твоей голове... А она у тебя большая»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
