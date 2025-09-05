  • Спортс
Тайсон – о поединке с Мейвезером: «Для здоровья Флойда это будет крайне опасно. Но он сам этого хочет»

Майк Тайсон прокомментировал анонс боя с Флойдом Мейвезером.

Ранее стало известно, что весной 2026 года Майк Тайсон и Флойд Мейвезер встретятся в выставочном поединке.

«Этот бой – то, чего не ожидал никто: ни мир, ни я сам. Но бокс вошел в новую эру непредсказуемости – и этот поединок как раз из той категории, где невозможно ничего предугадать.

До сих пор не могу поверить, что Флойд действительно хочет это сделать. Для его здоровья это будет крайне опасно, но он сам этого хочет. Контракт подписан – и бой состоится!» – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ
logoМайк Тайсон
logoФлойд Мейвезер-младший
logoбокс
