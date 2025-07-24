Мэнни Пакьяо может провести бой с Роландо Ромеро
Стал известен возможный следующий соперник Мэнни Пакьяо.
Мэнни Пакьяо может провести бой с обладателем титула WBA в полусреднем весе американцем Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).
«Идут разговоры о Флойде Мейвезере, Джервонте Дэвисе и реванше с Марио Барриосом, но, похоже, самым вероятным соперником Пакьяо является Роландо Ромеро», – написал журналист Сальвадор Родригес.
Поединок Пакьяо и Барриоса в Лас-Вегасе 20 июля закончился вничью.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Сальвадора Родригеса
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