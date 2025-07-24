Мэнни Пакьяо может провести бой с Роландо Ромеро

Стал известен возможный следующий соперник Мэнни Пакьяо.

Мэнни Пакьяо может провести бой с обладателем титула WBA в полусреднем весе американцем Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).

«Идут разговоры о Флойде Мейвезере , Джервонте Дэвисе и реванше с Марио Барриосом, но, похоже, самым вероятным соперником Пакьяо является Роландо Ромеро», – написал журналист Сальвадор Родригес.

Поединок Пакьяо и Барриоса в Лас-Вегасе 20 июля закончился вничью.

Неудачное возвращение Пакьяо: в 46 возил молодого соперника, но судьи дали только ничью