Ислам Махачев: «Дана Уайт теряет мотивацию, столько времени на пике. Знаю, что он уже ищет людей, которые станут ему заменой»

Ислам Махачев рассказал, что Уайт в будущем может покинуть пост президента UFC.

«Раньше в UFC делали звезд из кого захочешь. Сами занимались этим – раскручивали бойцов, уделяли внимание. Сейчас как-то пропал интерес. Дана Уайт – уже тоже большой дядька, много чем другим занимается.

Если UFC захочет – они могут сделать громкий бой из чего хочешь. Просто надо Уайту вернуться к истокам. Но человек тоже теряет мотивацию, столько времени на пике. Знаю, что он уже ищет людей, которые станут ему заменой», – сказал боец UFC Ислам Махачев.

Махачев подерется с Джеком Деллой Маддаленой в ночь на 16 ноября на UFC 322 за пояс в полусреднем весе.

