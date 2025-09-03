Хавьер Мендес: «Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама»
Хавьер Мендес предостерег бойцов MMA от недооценки Ислама Махачева.
«Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама. Махачев ни в коем случае не будет легким соперником для любого. Каждому ударнику в ММА придется сложно с ним», – сказал тренер Хавьер Мендес.
Напомним, титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.
Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?
Уиттакер ставит на Маддалену в бою с Махачевым: «У Джека лучше бокс, который заставит Ислама пожалеть обо всем, что он не делает хорошо»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости