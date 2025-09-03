  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хавьер Мендес: «Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама»
4

Хавьер Мендес: «Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама»

Хавьер Мендес предостерег бойцов MMA от недооценки Ислама Махачева.

«Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама. Махачев ни в коем случае не будет легким соперником для любого. Каждому ударнику в ММА придется сложно с ним», – сказал тренер Хавьер Мендес.

Напомним, титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?

Уиттакер ставит на Маддалену в бою с Махачевым: «У Джека лучше бокс, который заставит Ислама пожалеть обо всем, что он не делает хорошо»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
logoMMA
logoДжек Делла Маддалена
logoUFC
logoИслам Махачев
logoХавьер Мендес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Колби Ковингтон: «Если Махачев сможет повалить Маддалену и контролировать его, то справится. Согласен, что он фаворит»
71 сентября, 08:46
Даниэль Кормье: «Многие поставят на победу Маддалены в бою с Махачевым»
431 августа, 08:39
Шон Брэди: «Приход Махачева развалит весь полусредний дивизион»
330 августа, 08:03
Главные новости
Бо Никал подерется 15 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке против Родольфо Виейры (ESPN)
1сегодня, 13:52
Шара Буллет: «Увидимся 22 ноября, ребята. Пират идет на вашу землю»
1сегодня, 13:30
Фрэнк Уоррен: «Дюбуа приехал на бой с Усиком за полтора часа до начала – этого было недостаточно»
2сегодня, 12:29
Уайлдер – Нганну: «Фрэнсис, погнали. Твоя сила против моей»
7сегодня, 12:24
Алекс Волкановски: «Бой мечты – против Конора. Ты получаешь особый статус, просто выйдя с ним в клетку»
9сегодня, 10:56
Ислам Махачев: «Как только посмотрел первый турнир UFC в США за кулисами, сказал, что не хочу выступать в России»
5сегодня, 09:45
UFC Paris: Имавов против Борральо, Сен-Дени подерется с Руффи, Фахретдинов – с Густафсоном
6сегодня, 08:44
Люк Рокхолд: «Мне 40 лет, больше не могу принимать удары. Возможно, пришло время закончить»
1сегодня, 08:34
Пауло Коста: «Один тычок в глаз, штраф на одно очко, и Шара будет драться вслепую»
10сегодня, 07:27
Байсангур Сусуркаев подерется с Эрикома Макконико на UFC 322 в Нью-Йорке (KevinK)
4сегодня, 07:18
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22