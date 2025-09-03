У Александра Волкановски родилась четвертая дочь

У Александра Волкановски родился четвертый ребенок.

«Риа Волкановски. Родилась 2 сентября в 15:48. 1,98 кг. Она появилась на свет немного раньше срока, но чувствует себя прекрасно. Мама, как всегда, справилась просто великолепно. Всегда очень горжусь тем, как она это переносит. Молодец, мама! Благословлены четырьмя прекрасными девочками», – написал в соцсетях чемпион UFC Алекс Волкановски .

Напомним, у Волкановски уже есть три дочери: Ариана родилась в 2015-м, Арли – в 2017-м, Рейн – в 2023-м.

