Волкановски считает, что следующим претендентом на титул будет Мерфи: «Я пытался сделать так, чтобы бой с Евлоевым состоялся. Но не похоже, что он следующий»
Александр Волкановски не думает, что его следующим соперником станет Мовсар Евлоев.
«Рад видеть кого-то, заслуживающего титульный шанс, кто сумел оформить такой яркий финиш, дав ясно понять свои амбиции. Я пытался сделать так, чтобы бой с Мовсаром состоялся. Думал, что он это заслужил. И он действительно его заслужил. Но не похоже, что следующим будет Евлоев», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски.
Напомним, Лерон Мерфи нокаутировал Аарона Пико в соглавном событии UFC 319. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев, но он выбыл из поединка из-за травмы.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Александра Волкановски
