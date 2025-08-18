Волкановски считает, что следующим претендентом на титул будет Мерфи: «Я пытался сделать так, чтобы бой с Евлоевым состоялся. Но не похоже, что он следующий»

Александр Волкановски не думает, что его следующим соперником станет Мовсар Евлоев.

«Рад видеть кого-то, заслуживающего титульный шанс, кто сумел оформить такой яркий финиш, дав ясно понять свои амбиции. Я пытался сделать так, чтобы бой с Мовсаром состоялся. Думал, что он это заслужил. И он действительно его заслужил. Но не похоже, что следующим будет Евлоев », – сказал чемпион UFC Александр Волкановски .

Напомним, Лерон Мерфи нокаутировал Аарона Пико в соглавном событии UFC 319. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев, но он выбыл из поединка из-за травмы.

Нокаут локтем с разворота – редкая фантастика в UFC. В Чикаго случилось сразу два!

Волкановски вызвал Мерфи: «Увидимся в декабре, поздравляю». Лерон ответил: «Да, мужик»