Али Абдель-Азиз: «Евлоев может подраться в октябре в Катаре. Но справедливо будет дать ему бой с Волкановски за пояс»
Менеджер Мовсара Евлоева назвал сроки следующего боя россиянина.
«Мовсар вернулся к тренировкам. Я разговаривал с матчмейкером UFC, чтобы забронировать ему бой в октябре в Катаре. Хотя ни один бой на данный момент не имеет смысла для Евлоева, кроме титульника. Справедливо будет дать ему бой с Волкановски за пояс», – сказал менеджер Мовсара Евлоева Али Абдель-Азиз.
Напомним, Лерон Мерфи нокаутировал Аарона Пико в соглавном событии UFC 319. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев, но он выбыл из поединка из-за травмы.
Александр Волкановски не думает, что его следующим соперником станет Евлоев. Скорее всего, за титул подерется Мерфи.
Волкановски вызвал Мерфи: «Увидимся в декабре, поздравляю». Лерон ответил: «Да, мужик»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
