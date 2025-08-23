Стерлинг хочет бой с Волкановски: «Респект Алексу за то, какой он охренительный мужик. Буду рад подраться с ним за пояс»
Алджамейн Стерлинг хочет титульный бой с Александром Волкановски.
«Мне удалось проявить себя в новой категории против действительно крутого парня, который раньше бился за титул.
Респект Волкановски за то, какой он охренительный мужик. Буду рад возможности сразиться с ним за пояс», – сказал экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Напомним, Стерлинг победил единогласным решением судей Брайана Ортегу на UFC Fight Night 257 в Шанхае.
Александр Волкановски – действующий чемпион полулегкого веса.
UFC Fight Night в Шанхае: Уокер нокаутировал Миньяна, Ортега проиграл Стерлингу, Павлович победил Кортеса-Акосту
Волкановски считает, что следующим претендентом на титул будет Мерфи: «Я пытался сделать так, чтобы бой с Евлоевым состоялся. Но не похоже, что он следующий»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости