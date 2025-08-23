Стерлинг хочет бой с Волкановски: «Респект Алексу за то, какой он охренительный мужик. Буду рад подраться с ним за пояс»

Алджамейн Стерлинг хочет титульный бой с Александром Волкановски.

«Мне удалось проявить себя в новой категории против действительно крутого парня, который раньше бился за титул.

Респект Волкановски за то, какой он охренительный мужик. Буду рад возможности сразиться с ним за пояс», – сказал экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг .

Напомним, Стерлинг победил единогласным решением судей Брайана Ортегу на UFC Fight Night 257 в Шанхае.

Александр Волкановски – действующий чемпион полулегкого веса.

