Колби Ковингтон: «Пожалуйста, Дана, позволь мне подраться в Белом доме. Я знаю, что Трамп просил тебя об этом»

Колби Ковингтон обратился к Дане Уайту с просьбой.

«Пожалуйста, Дана , позволь мне подраться в Белом доме. Я знаю, что Трамп просил тебя об этом.

Идеальный соперник для такого боя – Пимблетт», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.

Ранее президент США Трамп заявил, что хочет организовать турнир UFC на территории Белого дома в июле 2026 года. По его словам, ивент соберет 25 тысяч зрителей в рамках празднования 250-летия Америки.

