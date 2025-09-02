Колби Ковингтон: «Пожалуйста, Дана, позволь мне подраться в Белом доме. Я знаю, что Трамп просил тебя об этом»
Колби Ковингтон обратился к Дане Уайту с просьбой.
«Пожалуйста, Дана, позволь мне подраться в Белом доме. Я знаю, что Трамп просил тебя об этом.
Идеальный соперник для такого боя – Пимблетт», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.
Ранее президент США Трамп заявил, что хочет организовать турнир UFC на территории Белого дома в июле 2026 года. По его словам, ивент соберет 25 тысяч зрителей в рамках празднования 250-летия Америки.
Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»
Ковингтон вызвал Пимблетта: «Чувак, поднимись в полусредний вес. Почему ты ведешь себя, как весовой хулиган?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Helen Yee Sports
