Рестлера Сайко Стю выписали из больницы. Его избил сын Рэмпейджа Джексона

Жена рестлера Сайко Стю сообщила, что он вернулся домой.

«Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и был без сознания, когда его доставили в отделение неотложной помощи. Среди полученных травм – травмы верхней и нижней челюстей, рваная рана верхней губы и перелом верхней челюсти, который, к сожалению, привел к потере нескольких зубов. Ему предстоит долгий путь к восстановлению, но он сохраняет бодрость духа», – написала жена рестлера Контесса Паттерсон.

Во время мероприятия Knokx Pro Wrestling в Калифорнии сын Куинтона «Рэмпейджа» Джексона Раджа избил рестлера Стюарта Смита. Позже полиция начала расследование . Сообщалось, что Смит задыхался собственной кровью и зубами после избиения.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову